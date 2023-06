Von: Björn Jahner | 25.06.23

HUA HIN: Das Cape Nidhra Hotel hat die „Summer Escape 2023“-Kampagne mit einer Vielzahl von Zimmern gestartet – von der Sky Pool Suite über die Deluxe Sky Pool Suite bis zur Garden Pool Suite.

Die Preise beginnen bei 4.807 Baht pro Zimmer und Nacht inklusive Frühstück für zwei Personen (der Preis variiert je nach Zimmertyp). Reisende können ab sofort bis zum 30. Juni 2023 buchen und bleiben.

Der Sonderpreis beinhaltet tägliches Frühstück, ein Begrüßungsgetränk und ein frisches, kaltes Handtuch, Obst der Saison bei der Ankunft auf dem Zimmer, ein kostenloses Getränk in der On The Rocks Bar (ein Getränk pro Person und Aufenthalt), frühes Einchecken um 10.00 Uhr und spätes Auschecken um 14.00 Uhr (je nach Verfügbarkeit), kostenlose Nutzung der Kajaks des Hotels, 20 Prozent Ermäßigung im Cape Spa und kostenloses Internet.

Buchung unter Tel.: 032-516.600 und capenidhra.com/offers.