Von: Björn Jahner | 24.01.23



KOH SAMUI: Cape & Kantary Hotels gab kürzlich die Ernennung von Urs Aebi zum General Manager des Cape Fahn Hotels auf Koh Samui im südlichen Golf von Thailand bekannt.

Aebi hat seine Ausbildung an der renommierten École Hotelière de Lausanne in der Schweiz absolviert sowie in den letzten 30 Jahren seine Fähigkeiten bis zur heutigen Exzellenz entwi­ckelt und verfeinert. Abgesehen von einer kurzen Zeit, die er auf einem Kreuzfahrtschiff verbrachte, hat er für eine Reihe verschiedener Hotelketten in Thailand gearbeitet hat. Unter anderem war er über vier Jahre im Cape Panwa Hotel auf Phuket tätig. Mehr erfahren Sie auf Facebook.