Von: Björn Jahner | 10.07.23

KOH SAMUI: Cape & Kantary Hotels wurde von den Lesern von „Travel & Leisure“ im Rahmen der „Luxury Awards Asia Pacific“ unter die Top 10 der besten Strand- und Inselresorts Thailands 2023 gewählt.

Deren geschätzte Meinungen haben dem Cape Fahn Hotel auf einer kleinen Privatinsel vor Koh Samui in der südlichen Golfküste die Ehre zuteilwerden lassen, in zwei aufeinanderfolgenden Jahren in den Top 10 zu erscheinen. Dieses Jahr liegt es auf Platz 8. Umgeben von blauem Wasser und weißen Sandstränden ist das Cape Fahn Hotel wie ein Juwel vor Koh Samui mit seinem ausgezeichneten Service, seinen luxuriösen Einrichtungen und seiner herrlichen Lage auf einer Privatinsel für den besten Blick auf die Schönheit des Sonnenuntergangs, ein unvergessliches Erlebnis für Touris­ten aus aller Welt. Mehr unter: capefahnhotel.com.