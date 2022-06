Von: Björn Jahner | 16.06.22

Foto: The Nation

BANGKOK: Das Ministerium für öffentliche Gesundheit hat den Qualm und den Geruch von Marihuana und Hanf in einer in der „Royal Gazette“ veröffentlichten Bekanntmachung zu einem öffentlichen Ärgernis erklärt.

Die Bekanntmachung, die sich auf Abschnitt 25 (5) des Gesetzes über die öffentliche Gesundheit beruft, wurde am Montag veröffentlicht und trat am folgenden Tag in Kraft.

Das Ministerium für öffentliche Gesundheit hatte zuvor erklärt, dass die Ankündigung den Behörden die Möglichkeit geben sollte, Menschen anzuweisen, das Rauchen von Cannabis einzustellen, da dessen Qualm und Geruch die öffentliche Gesundheit beeinträchtigen könnte.

Der stellvertretende Staatssekretär des Gesundheitsministeriums Dr. Thongchai Keeratihattayakorn sagte, die Beamten könnten von sich aus Maßnahmen ergreifen, ohne auf Beschwerden zu warten.

Die Ankündigung wurde vom stellvertretenden Minister für öffentliche Gesundheit Satit Pitutecha unterzeichnet. In der Bekanntmachung heißt es, dass die unangemessene Verwendung von Cannabis und Hanf zu Freizeitzwecken oder anderen Zwecken als zu medizinischen Zwecken das Leben und die Gesundheit der Menschen beeinträchtigen könnte.

Die Ankündigung fügte hinzu, dass die feinen Partikel im Rauch der Pflanzen in die menschliche Lunge eindringen und Atemwegserkrankungen wie Asthma und Bronchitis sowie Lungenkrankheiten verursachen könnten. Daher sah sich das Ministerium gezwungen, die Bekanntmachung zu veröffentlichen, um die Öffentlichkeit vor dem Qualm und Geruch von Marihuana und Hanf zu schützen.