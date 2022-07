Von: Björn Jahner | 24.07.22

Foto: The Nation

BANGKOK: Unbekannte haben zahlreiche Cannabispflanzen am Parlamentssitz in Bangkok gepflanzt. Auf Anweisung von Parlamentspräsident Chuan Leekpai wurden am Samstag alle Pflanzen entfernt und entsorgt.

Etwa 100 Setzlinge wurden von den Gärtnern entdeckt, als sie einen Banyan-Baum untersuchten, der am Freitag von einem Sturm umgeworfen worden war.

Obwohl Cannabis in Thailand entkriminalisiert worden ist, ist es in Regierungsgebäuden, Schulen und Polizeistationen verboten.

Khun Chuan wies Gerüchte über ein böses Omen für den umgestürzten Banyan-Baum zurück und wies die Beamten an, das Gelände nach weiteren solchen Setzlingen zu durchsuchen und herauszufinden, wer für deren Anpflanzung verantwortlich ist.

Ein Abgeordneter mutmaßte, dass derjenige, der die Setzlinge gepflanzt hatte, über gute gärtnerische Fähigkeiten verfügte, denn obwohl es anderen Pflanzen auf dem Gelände schlecht ging, blühten die Cannabispflanzen.