Von: Redaktion DER FARANG | 26.07.19

BANGKOK: Im August werden die ersten 23.000 Flaschen Cannabisöl Patienten zur Verfügung stehen, Das Chao Phraya Aphaiphubet Hospital wird rund 9.000 Flaschen produzieren, die Government Pharmaceutical Organization (GPO) rund 14.000 Flaschen Cannabisöl.

Laut Doktor Suphaporn Pitiporn, Leiterin der pharmazeutischen Abteilung im Krankenhaus Chao Phraya Aphaiphubet in Prachin Buri, hat das Hospital 662 Kilogramm Marihuana erhalten, das vom Narcotics Control Board beschlagnahmt worden war. Das Öl wird nicht nur im Aphaiphubet-Krankenhaus ausgegeben, sondern auch an andere Krankenhäuser verteilt. Bis zum 20. September soll das Krankenhaus 14.000 bis 15.000 Flaschen Cannabisöl und bis zum 10. Oktober weitere 30.000 bis 32.000 Flaschen herstellen.

Die Krankenhäuser würden das Öl auf der Grundlage der dringenden Bedürfnisse der Patienten verschreiben, insbesondere an jene, die nicht mit westlicher Medizin behandelt werden können, unterstrich Suphaporn. Alle, die Cannabisöl zur Verbesserung ihrer Lebensqualität verwenden möchten, müssten warten, bis das Öl in ausreichenden Mengen produziert werde. Sophon Mekthon, Vorsitzender des GPO-Board of Directors, sagte, dass die GPO bis zum 7. August ungefähr 10.000 Flaschen THC-Formel-Cannabisöl herstelle. Das Öl werde von der medizinischen Abteilung und dem Büro der Food and Drug Administration (FDA) verteilt. Über 100 Provinz-, Allgemein- und Gemeindekrankenhäuser hätten um Erlaubnis für die Verabreichung von Cannabisöl an Patienten gebeten.