Von: Björn Jahner | 16.12.22

Cannabis-Shop in Bangkok. Foto: epa/Rungroj Yongrit

BANGKOK: Thais müssen ab nächsten Monat ihre ID-Card vorzeigen, wenn sie in den aktuell 5.000 registrierten Cannabis-Shops im ganzen Land Marihuana kaufen möchten, teilte ein hoher Beamter am Donnerstag (15. Dezember 2022) der Presse mit.

Thongchai Lertwilairattanapong, Generaldirektor der thailändischen Abteilung für traditionelle und komplementäre Medizin, gab bekannt, dass seine Abteilung, nachdem sie eine Verordnung herausgegeben hatte, mit der Marihuana zu einem kontrollierten Heilkraut erklärt wurde, mit der Entwicklung eines Online-Systems begonnen hat, das den Verkauf in registrierten Geschäften überwachen soll.

Khun Thongchai erklärte, dass die Besitzer der registrierten Geschäfte die Behörde darüber informieren müssen, woher sie ihr Marihuana beziehen und an wen sie es verkaufen.

Das Online-System verlangt von den Käufern, dass sie ihre Ausweise in Kartenlesegeräte stecken, damit die Behörde sie in Echtzeit identifizieren kann. Die Käufer müssen mindestens 20 Jahre alt sein.

Nach Aussage von Khun Thongchai wird das Online-Verkaufsregistrierungssystem dem International Narcotics Control Board (INCB) bei der Überwachung des Marihuana-Handels helfen.

„Das System kann Berichte für das INCB erstellen und [dies wird] beim INCB Vertrauen in den Marihuana-Handel schaffen“, so Khun Thongchai. Er fügte hinzu, dass das System voraussichtlich nächsten Monat einsatzbereit sein wird.

Etwa 5.000 registrierte Geschäfte haben eine Genehmigung für den Verkauf von Marihuana erhalten, von denen sich etwa 2.000 in Bangkok befinden – hauptsächlich in touristischen Zielen wie Thong Lor und in der Khao San Road.

Laut Khun Thongchai kann die Richtlinie seiner Abteilung zwar den Verkauf und Marihuana-Konsum kontrollieren, jedoch wäre es praktischer, wenn lediglich ein spezielles Gesetz erlassen werden würde, um Missbrauch zu verhindern. Ein solches Gesetz könnte beispielsweise das Rauchen von Ganja in der Öffentlichkeit verbieten, empfahl er.