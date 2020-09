Cannabisextrakt hemmt offenbar das Wachstum von Krebszellen

Von: Redaktion DER FARANG | 09.09.20

BANGKOK: Erste Studien haben ergeben, dass Patienten, darunter auch Krebskranke, von der Behandlung mit Cannabisextrakt profitieren und dass die Behandlung möglicherweise das Wachstum von Krebszellen hemmt.

Laut Nanthakan Suwanpidokkul von der Government Pharmaceuticals Organisation (GPO) haben das Neurologische Institut Prasat und das Queen Sirikit National Institute of Child Health festgestellt, dass sich die Symptome bei 10 von 16 Kindern, die an schwer zu behandelnder und hartnäckiger Epilepsie leiden, gebessert haben. Weiter heißt es beim Neurologischen Institut Prasat, dass sich bei fünf von sieben Multiple-Sklerose-Patienten, die auf eine Standardbehandlungen nicht ansprachen, unter der Behandlung mit THC:CBD- (1:1)-Extrakt der Krankheitsverlauf verbessert hat. THC steht für Tetrahydrocannabinol und CBD für Cannabidiol.

Das National Cancer Institute berichtete, dass bei 14 Krebspatienten im Endstadium, die palliativmedizinisch behandelt wurden, die Schmerzen um mehr als 50 Prozent geringer wurden. Sie hatten mehr Appetit, nahmen an Gewicht zu und schliefen besser, nachdem sie drei Monate lang THC:CBD-(1:1)-Extrakt erhalten hatten.

Das Department of Medical Services verabreichte einen Monat lang THC-Extrakt und normale Medikamente an 42 Krebspatienten im Endstadium in seinen medizinischen Cannabiskliniken in den Provinzen und stellte Verbesserungen bei ihren Schmerzen, Appetitlosigkeit und Schlaflosigkeit fest. Die meisten Patienten sprachen positiv auf die Behandlung an, ohne dass es zu schweren Nebenwirkungen kam.

Bei Parkinson-Patienten wurde THC:CBD-(1:1) bei 16 Patienten im Sakonnakhon-Krankenhaus in der Provinz Sakon Nakhon drei Monate lang angewendet. Ihr Zustand verbesserte sich. Die meisten von ihnen schliefen besser und hatten eine bessere Lebensqualität ohne Auswirkungen auf ihr Gedächtnis.

Die GPO stellte auch fest, dass THC und CBD unterschiedliche Auswirkungen auf die Hemmung von Krebszellen im Reagenzglas hatten. Offenbar hemmt eine Kombination von THC und CBD das Zellwachstum bei Brust-, Bauchspeicheldrüsen- und Gallengangkrebs.