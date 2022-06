Von: Björn Jahner | 09.06.22

BANGKOK: Mehr als 4.200 wegen Cannabisdelikten verurteilte Häftlinge wurden am Donnerstag landesweit aus den Gefängnissen entlassen, nachdem die Streichung von Cannabis als Betäubungsmittel in Kraft trat. Häftlinge, die auch wegen anderer Straftaten verurteilt wurden, bleiben hingegen weiterhin in Haft.

Der stellvertretende Direktor der Strafvollzugsbehörde Tawatchai Chaiwat sagte gegenüber der Presse, dass den Häftlingen in Cannabisfällen Unterstützung hinsichtlich ihrer Freilassung oder einer Änderung ihrer Strafe gewährt werde.

Listen von Insassen, die bereits befragt wurden, seien an die verschiedenen Gerichte geschickt worden, um ihre Freilassung zu erreichen. Insgesamt 3.071 Gefangene, die wegen einzelner Cannabis-Delikte eine Haftstrafe verbüßt haben, werden am Donnerstag landesweit aus den Gefängnissen entlassen, informierte Khun Tawatchai.

Im Zentralgefängnis von Nakhon Sawan beispielsweise kamen zwar 10 Insassen für eine frühzeitige Entlassung in Frage, die eine Haftstrafe wegen Cannabisdelikten verbüßten, dennoch wurde bisher keiner von ihnen entlassen. Die Atmosphäre im Gefängnis blieb jedoch ruhig.

Das Gesundheitsministerium hat angekündigt, dass die Streichung von Cannabis und Hanf von der Drogenliste der Kategorie 5 am Donnerstag, den 9. Juni 2022, in Kraft tritt.

Der Leiter des Gefängnisses von Nakhon Sawan Supachok Khuanruechai teilte am Donnerstag Reportern mit, das Gefängnis habe sich mit dem Provinzgericht über die Zahl der Insassen abgestimmt, die im Zusammenhang mit Cannabis verurteilt wurden und nach der neuen Gesetzgebung freigelassen würden.

Es handelt sich um 17 Gefangene. Einer wurde kürzlich in die Provinz Phetchabun verlegt, um eine Geldstrafe zu bezahlen. Sechs weitere wurden bereits freigelassen, so dass noch 10 Häftlinge wegen Cannabisdelikten im Gefängnis sitzen.

Diese Insassen konnten jedoch nicht freigelassen werden, weil sie auch wegen anderer Straftaten verurteilt worden waren, verdeutlichte Khun Supachok.

Der Direktor des Narcotics Suppression Bureau und stellvertretender nationaler Polizeichef Pol Gen Roy Ingkapairote sagte am Donnerstag, dass mehr als 4.200 Gefangene in Cannabisfällen für eine Freilassung in Frage kämen. Fälle, in denen die Ermittlungen noch nicht abgeschlossen sind, würden ebenfalls eingestellt und Haftbefehle, die wegen Cannabiskonsums ausgestellt wurden, würden widerrufen, bestätigte er.

Cannabis ist in Thailand nicht länger eine illegale Droge. Eine Ankündigung des Ministeriums für öffentliche Gesundheit, die am 9. Februar in der „Royal Gazette“ veröffentlicht wurde, trat am 9. Juni 2022 in Kraft. Das bedeutet, dass die Herstellung, die Einfuhr, die Ausfuhr, der Vertrieb, der Konsum und der Besitz von Cannabis zu gesundheitlichen und medizinischen Zwecken formell legalisiert sind.

Der Besitz und Konsum von Extrakten mit mehr als 0,2 Prozent THC sowie der Freizeitkonsum der Droge bleiben jedoch weiterhin illegal.