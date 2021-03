Von: Redaktion DER FARANG | 17.03.21

NAN: 74 Prozent der Patienten, die sich in 758 zur Verschreibung von medizinischen Marihuana-Produkten lizensierten Kliniken im ganzen Land behandeln ließen, haben sich nach Angaben des Gesundheitsministeriums positiv über die Behandlung geäußert.

Während eines Besuchs in einer Klinik an der Rajamangala University of Technology Lanna in Nan sagte der stellvertretende Gesundheitsminister Sathit Pitutecha, die Umfrage habe die Haltung des Ministeriums zur Förderung von Cannabis als alternative medizinische Behandlung bestätigt. Cannabis-basierte Präparate werden verschrieben, um Patienten mit Epilepsie, Multipler Sklerose sowie Schmerzen im Zusammenhang mit Krebs und anderen chronischen Krankheiten zu behandeln. Von den 758 autorisierten Kliniken im ganzen Land sind 419 Kliniken auf traditionelle thailändische Medizin spezialisiert, der Rest sind allgemeine Arztpraxen.

Laut Sathit haben 300 Unternehmen eine Genehmigung vom Gesundheitsministerium erhalten, um Cannabisextrakte, Öle und andere Tinkturen herzustellen, die in der traditionellen thailändischen Medizin verwendet werden. Ein bemerkenswertes Beispiel ist die Nam-Kian-Gemeinschaft im Bezirk Phu Chiang von Nan, die vom Gesundheitsministerium eine Lizenz für den Anbau von Cannabis erhalten hat. Sie stellt Produkte wie Medikamente, Kosmetika und Lebensmittelzutaten her. Die Gemeinschaft erwirtschaftet im Jahr rund 15 Millionen Baht.