Von: Björn Jahner | 05.12.22

Cannabis-Shop in Bangkok. Foto: epa/Rungroj Yongrit

BANGKOK: Das Gesundheitsministerium droht Online-Shopping-Plattformen mit rechtlichen Schritten, die Cannabis zum Verkauf anbieten.

Das Ministerium hat die Plattformen angewiesen, dass sie sicherstellen müssen, dass ihre Händler kein Marihuana an Personen unter 20 Jahren sowie an schwangere oder stillende Frauen verkaufen.

Die Richtlinie wurde im vergangenen Monat inmitten der wachsenden Kritik gegen den Freizeitkonsum von Cannabis erlassen, nachdem Cannabis-Shops seit der Legalisierung wie Pilze aus dem Boden schießen.

Das Verbot gilt für den Verkauf über das Internet, elektronische Geräte und Verkaufsautomaten. Außerdem darf Marihuana nicht zu kommerziellen Zwecken beworben werden, betonte Regierungssprecherin Trisulee Trisaranakul am Sonntag.

Sie führte fort, dass die Abteilung für traditionelle und alternative thailändische Medizin beliebte Online-Shopping-Plattformen überwacht und festgestellt habe, dass einige Verkäufer gegen die Richtlinie verstoßen. Das Ministerium hat die Betreiber der Plattformen gewarnt und sie aufgefordert, die Verkäufer zu überprüfen, da sie sonst riskieren, zusammen mit E-Shops, die Marihuana zum Verkauf anbieten, vor Gericht gestellt zu werden.

Unabhängig davon haben laufende Forschungen zu Cannabidiol (CBD) als Behandlung für Epilepsie bei Kindern ergeben, dass es hilft, schwere Symptome bei jungen Patienten um 50 Prozent zu reduzieren, erläuterte Khun Traisulee.

Das Department of Medical Services und die Child Neurology Association of Thailand werden die Forschung fortsetzen, damit die Sicherheit und Zuverlässigkeit des Medikaments gewährleistet werden. Das Ministerium geht davon aus, dass CBD bis 2024 als Krankenhausbehandlung für Epilepsie bei Kindern angeboten werden kann, so Khun Traisulee.

Das Forschungsprojekt wird in Zusammenarbeit mit dem Neurologischen Institut von Thailand und dem Queen Sirikit National Institute of Child Health durchgeführt.