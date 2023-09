Von: Björn Jahner | 26.09.23

BANGKOK: Mehr als ein Jahr nach der Legalisierung von Cannabis zu medizinischen und Forschungszwecken wird das Parlament erneut einen Vorstoß für ein übergreifendes Gesetz zum Cannabiskonsum unternehmen.

Letztes Jahr war Thailand das erste Land in Südostasien, das Cannabis entkriminalisiert hat. Da es jedoch keine spezifischen Maßnahmen gab, musste die Regierung Vorschriften erlassen, um den unkontrollierten Konsum, insbesondere bei Kindern und Jugendlichen, zu verhindern.

Das neue Gesetz zielt auf einen Wirtschaftszweig ab, der in den nächsten Jahren einen Wert von bis zu 1,2 Milliarden US-Dollar haben soll. In der Hauptstadt Bangkok und in Touristenhochburgen wie Pattaya und Phuket sind Cannabisläden seit der Entkriminalisierung der Pflanze wie Pilze aus dem Boden geschossen.

Saritpong Kiewkong von der Bhumjaithai-Partei, die die Entkriminalisierung vorangetrieben hat und nun die zweitgrößte Komponente der thailändischen 11-Parteien-Koalitionsregierung ist, sagte: „Cannabis wird – ich betone doppelt – für medizinische Zwecke und für die Forschung verwendet werden.“

Der Gesetzgeber sagte Reportern im Parlament, dass es „keine Politik für den Freizeitkonsum“ gebe, und fügte hinzu, dass solche Maßnahmen noch nicht in Betracht gezogen würden.

Der Gesetzesentwurf, der die Maßnahmen gegen den öffentlichen Konsum konsolidiert, auf die sich die Regierung jetzt stützt, um Fehlverhalten einzudämmen, wird voraussichtlich ein Jahr dauern, bis er fertiggestellt und verabschiedet ist.

Er umfasst Genehmigungen für den Anbau von Pflanzen, den Verkauf und die Verteilung sowie strengere Maßnahmen gegen den Verkauf in Tempeln, Schulen und Vergnügungsparks.

Premierminister Srettha Thavisin hatte zuvor erklärt, dass er nur den medizinischen und nicht den Freizeitgebrauch von Cannabis unterstütze.