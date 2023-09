Von: Björn Jahner | 17.09.23

BANGKOK: Seit dem 9. Juni 2022 ist Cannabis in Thailand von der Betäubungsmittelliste gestrichen und hat den Kiffer-Tourismus im Königreich angekurbelt, der den Einheimischen gute Einnahmen beschert. Doch mit der Bildung der neuen Regierung weht mit dem Marihuana-Qualm auch wieder Besorgnis durch die laue Tropenluft. Denn der Freizeitkonsum von Marihuana könnte in Thailand wahrscheinlich bald wieder der Vergangenheit angehören, denn die neue Regierung hat ihre Politik grundlegend geändert.

Der neue Gesundheitsminister Dr. Cholnan Srikaew sagte, dass Cannabis nach wie vor ein „Betäubungsmittel“ sei, und verwies auf die Verordnung des Gesundheitsministeriums, wonach jedes Extrakt mit einem Tetrahydrocannabinol (THC)-Gehalt von über 0,2 Prozent als Betäubungsmittel angesehen werden kann.

Es ist auch „sehr wahrscheinlich“, dass ein Gesetzesentwurf über Cannabis und Hanf, den die Regierung von Srettha Thavisin vorlegen wird, eine Klausel enthalten wird, die das Rauchen von Gras zu Freizeitzwecken verbietet, sagte eine mit der Angelegenheit vertraute Quelle.

Der Gesetzentwurf wird diese Klausel zu einem bestehenden Gesetzesentwurf hinzufügen, der während der Amtszeit des vorherigen Repräsentantenhauses im Parlament nicht verabschiedet wurde, so die Quelle.

Im Juni 2022 wurde Cannabis von der thailändischen Liste der verbotenen Betäubungsmittel gestrichen, und das Land war das erste in Asien, das Hanf und Marihuana effektiv entkriminalisierte.

Cholnan, der frühere Vorsitzende der Regierungspartei Pheu Thai, sagte Anfang dieser Woche, dass das Gesundheitsministerium den „unangemessenen und gefährlichen Freizeitgebrauch“ von Marihuana verhindern werde, damit es „für echte medizinische und gesundheitliche Zwecke“ verwendet werde.

„Es ist nicht korrekt zu sagen, dass Marihuana jetzt kein Rauschgift mehr ist. Es ist immer noch ein Betäubungsmittel, wenn es einen THC-Gehalt von über 0,2 Prozent enthält“, sagte der Minister.

Er fügte hinzu, dass die Regierung den bestehenden Gesetzesentwurf über Cannabis und Marihuana prüfen werde, um festzustellen, ob er alle von den Abgeordneten in den vergangenen Beratungen geäußerten Bedenken berücksichtige.

„Es muss ein Gesetz zur Regulierung [Anm. d. Red.: des Konsums von Cannabis und Hanf] geben“, sagte Cholnan. Er wies auch darauf hin, dass die Verfassung das Kabinett ermächtigt, Gesetzesentwürfe zu bestätigen, die in der vorangegangenen Legislaturperiode des Unterhauses das Parlament nicht passiert haben.

„Wenn das Kabinett das Gesetz für notwendig hält, werden wir es bestätigen und den Prozess mit dem ursprünglichen Entwurf beginnen. Wenn das Kabinett es nicht bestätigt, ist der ursprüngliche Entwurf ungültig und es wird ein neuer Gesetzentwurf ausgearbeitet“, sagte Cholnan.

Der Gesundheitsminister wollte nicht bestätigen, ob der Gesetzentwurf, der vom Kabinett unterstützt werden soll, das Freizeitrauchen von Marihuana verbieten würde, aber das war die Haltung seiner Partei, als sie in der Opposition war.

Damals strich der damalige Gesundheitsminister Anutin Charnvirakul Cannabis von der Liste der kontrollierten Drogen. Anutins Bhumjaithai-Partei ist jetzt der zweitgrößte Partner in der 11-Parteien-Koalition unter der Führung von Cholnans Pheu Thai.

Als sie in der Opposition war, forderte Pheu Thai eine Überarbeitung des von der Bhumjaithai-Partei unterstützten Gesetzentwurfs über Cannabis und Hanf, um eine „Liberalisierung von Marihuana“ zu vermeiden.

Die Streichung von Marihuana aus der Liste der Betäubungsmittel führte dazu, dass Cannabis-„Dispensaries“ in ganz Thailand wie Pilze aus dem Boden schossen, vor allem in Touristenorten. Diese Läden sind eine große Attraktion für viele Touristen, da Marihuana in den meisten Teilen der Welt immer noch illegal ist.