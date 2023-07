Von: Björn Jahner | 24.07.23

BANGKOK: Mehrere Cafés in Thailand haben den Verkauf von Minzschokoladengetränken eingestellt, nachdem sich die Pheu-Thai-Partei am vergangenen Wochenende mit den Parteien Bhumjaithai, United Thai Nation, Chart Pattana Kla und Chartthaipattana traf, um Unterstützung für ihren Premierministerkandidaten zu gewinnen und eine Regierung zu bilden.

Das Minzschokoladengetränk wurde enorm populär, nachdem eine der Premierministerkandidaten der Pheu Thai, Paetongtarn Shinawatra, es als ihr Lieblingsgetränk bekanntgab. Seitdem ist es zum Symbol der Partei geworden und wird oft serviert, um Mitglieder anderer politischer Parteien willkommen zu heißen, wenn sie die Parteizentrale besuchen.

Ein Café bezeichnete das Getränk nun als „Verrate-deinen-Freund-Menü“. Einige Cafés gaben bekannt, dass Bestellungen für das Getränk über Liefer-Apps automatisch storniert werden, während andere nur noch eisgekühlten Americano und Orangensaft verkaufen wollen – ein Getränk, das symbolisch für die Move Forward Party steht und das Lieblingsgetränk von Pita Limjaroenrat ist.

Bild: Thai PBS

Obwohl die Move Forward Party, die Teil einer Acht-Parteien-Koalition ist, angekündigt hat, die Führung bei der Regierungsbildung der Pheu-Thai-Partei zu überlassen und ihren eigenen Kandidaten für das Amt des Premierministers offiziell zu nominieren, werden die jüngsten Treffen der Pheu-Thai-Partei mit den konservativen Parteien weithin als Verrat an der Move-Forward-Partei betrachtet.

Die meisten dieser Parteien, wie Bhumjaithai und die United Thai Nation, haben deutlich gemacht, dass sie weder eine Koalitionsregierung unterstützen noch einen Premierministerkandidaten, der eine Änderung des Gesetzes über Majestätsbeleidigung befürwortet.

In der Zwischenzeit erklärte Pita Limjaroenrat während einer Kundgebung in Pattaya am Samstag (22. Juli 2023), dass seine Partei es nicht akzeptieren werde, aus der Koalition ausgeschlossen zu werden. Er betonte, dass die Ergebnisse der gemeinsamen Sitzungen von Abgeordnetenhaus und Senat sowie die Entscheidung des Charta-Gerichts, ihn von seinen Pflichten als Abgeordneter zu suspendieren, die Stimme des Volkes missachten würden. Die nächste gemeinsame Sitzung von Abgeordnetenkammer und Senat, in der über den nächsten Premierminister abgestimmt wird, ist für Donnerstag (27. Juli 2023) geplant.