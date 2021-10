Von: Björn Jahner | 10.10.21

BANGKOK: Kaum jemand spricht gern über Hämorrhoiden (griechisch: „Blutfluss“), weil der Analbereich eines der letzten gesellschaftlichen Tabuthemen ist. Dabei werden etwa 75 Prozent der Menschen ab dem 20. Lebensjahr in ihrem Leben von Beschwerden durch Hämorrhoiden betroffen sein, prognostiziert das U.S. Department of Health and Human Services. Dennoch hält das Schamgefühl Betroffene oft von einem dringenden Arztbesuch ab.

Häufige Symptome sind Unbehagen und Schmerzen, Juckreiz oder Reizungen und Blutungen nach dem Stuhlgang. Die kleinen Schwellkörper sitzen im Analkanal und helfen dabei, den Enddarm zu verschließen, indem sie sich mit Blut füllen und so wie Schwämme den Darmausgang abdichten. Erst wenn diese Funktion – ähnlich zu Krampfadern – durch eine Vergrößerung der Hämorrhoiden gestört ist, sprechen Experten von einem so genannten Hämorrhoidalleiden. Es kann durch chronische Verstopfung, anstrengenden und langwierigen Stuhlgang und Schwangerschaft verursacht werden – oder auch altersbedingt. Fettleibigkeit und Bewegungsmangel können ebenfalls das Risiko für ein Hämorrhoidalleiden erhöhen.

Innere und äußere Hämorrhoiden

Unterschieden werden zwei Arten von Hämorrhoiden: Innere und äußere. Innere Hämorrhoiden befinden sich im unteren Rektum, während äußere Hämorrhoiden um den Anus herum entstehen. In diesen Auswüchsen können sich Blutgerinnsel bilden, die so genannten thrombosierten Hämorrhoiden, die starke Schmerzen und Schwellungen verursachen und sich wie harte Klumpen in der Nähe des Anus anfühlen. Hämorrhoiden werden in vier Stadien unterteilt.

Vier Stadien von Hämorrhoiden

• Hämorrhoiden 1. Grades sind nicht sichtbar und schmerzlos. Die Knoten, die sich nur leicht innerhalb des Darmes vorwölben, können sich vollständig zurückbilden.

• Hämorrhoiden 2. Grades sind als Knoten sichtbar und erkennbar. Sie treten bei der Stuhlentleerung und beim Pressen aus dem After hervor, gleiten aber wieder in den Körper zurück.

• Hämorrhoiden 3. Grades sind klar erkennbar und gehen fast immer mit Schmerzen einher. Sie gleiten nicht mehr von selbst zurück, jedoch ist ein Zurückschieben mit den Fingern in den After möglich. Es kann zu Blutungen kommen.

• Hämorrhoiden 4. Grades sind sichtbar, äußerst schmerzhaft und lassen sich nicht mehr in den After zurückdrücken.

Diagnostizierung von Hämorrhoiden

Treten die oben genannten Symptome auf oder es befindet sich nach dem Stuhlgang Blut auf dem Toilettenpapier, sollte ein Facharzt aufgesucht werden. Nachdem der Arzt in einem Gespräch über die Beschwerden aufgeklärt wurde, wird er den betroffenen Bereich mit dem Finger abtasten (Rektal-Palpation). So kann er den Hämorrhoiden-Grad feststellen sowie die Spannung des Schließmuskels kontrollieren. Gegebenenfalls kann eine Enddarmspiegelung (Rektoskopie oder Proktoskopie) oder eine Untersuchung des gesamten Dickdarms (Koloskopie) angeordnet werden.

Behandlung von Hämorrhoiden

Die Behandlung hängt vom jeweiligen Schweregrad (1 bis 4) ab. Im Allgemeinen gibt es folgende Behandlungsmöglichkeiten:

• Gesunde Lebensweise: Zur Optimierung der Erfolgsaussichten einer Therapie gehört die Verbesserung der Lebensweise – viel Bewegung, viel Wasser oder ungezuckerte Tees trinken (mind. 3 Liter/ Tag) sowie eine ballaststoffreiche Ernährung.

• Medikamentöse Behandlung: Oft kommen Zäpfchen oder Salben zum Einsatz, die Wirkstoffe gegen Entzündungen oder kortisonhaltige Substanzen enthalten. Ebenfalls können auch Mittel eingesetzt werden, die den Juckreiz und die Schmerzen betäuben und blutstillend wirken.

• Sitzbäder: Hilfreich sind oft auch Sitzbäder mit entzündungshemmenden Zusätzen, z. B. Kamille oder Eichenrinde.

• Verödung: Hämorrhoiden 1. und 2. Grades können mit Hilfe einer Injektion verödet werden. Hierbei wird ein Medikament in den Knoten gespritzt, das eine Abschwellung bewirkt.

• Gummibandligatur: Hämorrhoiden 1. oder 2. Grades können mit einem Gummiband abgebunden werden (Gummiligatur). Das Gummiband schnürt die Blutversorgung ab, so dass die Schwellung abstirbt. Sie wird dann nach einigen Tagen mit dem Stuhlgang ausgeschieden.

• Chirurgischer Eingriff: Wenn das Hämorrhoidalleiden nicht mit Medikamenten oder ambulanten Eingriffen ausreichend behandelt werden kann, ist ein chirurgischer Eingriff erforderlich. Bei der Operation, die unter Vollnarkose oder Spinalanästhesie durchgeführt wird, werden die Hämorrhoidalknoten (3. und 4. Grad) entfernt und die anatomischen Verhältnisse wiederhergestellt.

Um einem Hämorrhoidalleiden vorzubeugen, sollte man sein Körpergewicht in einem gesunden Rahmen halten und ausreichend Sport treiben. Unbedingt vermeiden sollte man das Dauerhocken auf der Toilette. Personen über 45 Jahren wird die Durchführung einer Stuhluntersuchung und eines Tests auf okkultes Blut bei der jährlichen Vorsorgeuntersuchung empfohlen.