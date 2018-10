„BW Signature“ jetzt auch in Thailand

Von: Björn Jahner | 02.10.18

Tawaravadee Resort in Prachin Buri ist das erste Hotel in Thailand, das die Marke „BW Signature Collection By Best Western“ vertritt. Foto: Tawaravadee Resort

PRACHIN BURI: Best Western Hotels & Resorts führt die im Jahr 2017 gegründete Marke „BW Signature Collection By Best Western“ jetzt auch in Thailand ein. Das erste Hotel, das dem Markennamen trägt, ist das Tawaravadee Resort in Prachin Buri.

Es bietet 199 Zimmer und Suiten, ein Restaurant, einen Swimmingpool, ein Fitnesscenter, ein Spa, Karaoke-Räumlichkeiten, Besprechungszimmer und einen Tagungssaal für bis zu 800 Personen. Sportmöglichkeiten wie Tennis, Badminton, Radfahren, Snooker und eine Golf Driving Range stehen für die Gäste bereit. Als Mitglied der „BW Signature Collection By Best Western“ können Mitglieder von „Best Western Rewards“ auch im Tawaravadee Resort Bonuspunkte sammeln.



Infos: http://tawaravadeehotel.com.