BANGKOK: Bis zum 25. Juli stellt die staatliche Transport Company ihren Betrieb auf allen südlichen Busrouten ab Samstag um 23 Uhr ein. Damit folgt sie der Entscheidung des Centre for Covid-19 Situation Administration (CCSA), den Verkehr zwischen den Provinzen einzuschränken, um eine schnelle Ausbreitung des Coronavirus zu verhindern.

Laut dem Geschäftsführer des Busbetreibers, Sanyalak Panwattanalikhit, werden Busse weiterhin auf den nördlichen, östlichen und nordöstlichen Busrouten fahren, jedoch wird der Betrieb reduziert.

Die Routen, die weiterhin bedient werden, sind:

Bangkok-Klong Larn, Bangkok-Lom Sak und Bangkok-Uttradit für den nördlichen Busdienst. Nur eine Hin- und Rückfahrt pro Tag auf jeder Strecke.



Zehn Strecken mit nur einer Hin- und Rückfahrt pro Route für den nordöstlichen und östlichen Busverkehr.

Fahrgäste, die Tickets im Voraus für Reisen zwischen dem 10. und 25. Juli gebucht haben, können diese gegen volle Rückerstattung an den Schaltern des Unternehmens mindestens drei Stunden vor der geplanten Abfahrtszeit zurückgeben. Fahrgäste, die im Voraus mit ihren staatlichen Sozialversicherungskarten gebucht haben, können jedoch keine Erstattung verlangen, sondern müssen ihre Reise verschieben, indem sie die Beamten mindestens drei Stunden vor der geplanten Abfahrtszeit informieren.

Die Fernbusse verlassen die Busterminals in Bangkok normalerweise spät in der Nacht, damit sie am nächsten Morgen am Zielort ankommen.