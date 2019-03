Von: Redaktion DER FARANG | 15.03.19

SARABURI: Der Busfahrer wurde getötet und 34 Fahrgäste verletzt, als ihr Reisebus in der Nacht zum Freitag um Mitternacht auf einen zehnrädrigen Lastwagen auffuhr.

Der Unfall ereignete sich auf der Pahon Yothin Road im Bezirk Mueang. Die Polizei vermutet, dass der Busfahrer am Lenkrad eingeschlafen war. Der Bus war in Bangkok gestartet und sollte die Fahrgäste nach Ubon Ratchathani in den Nordosten des Landes bringen. Bei dem Aufprall wurde der 38-jährige Busfahrer förmlich enthauptet. Von den 34 verletzten Passagieren liegen zwei im kritischen Zustand im Krankenhaus.