Von: Björn Jahner | 13.11.18

Foto: National News Bureau of Thailand

BANGKOK: Die Transport Company informiert, dass bereits 30 Prozent der Bustickets für Fahrten in die Provinzen zu den Neujahrsfeiertagen im Dezember zu 30 Prozent ausgebucht sind.

So machten im Oktober bereits viele Einwohner Bangkoks von der Möglichkeit Gebrauch, ihren Transfer über die Feiertage, zumeist mit ihrem Heimatort als Ziel, frühzeitig zu reservieren. Transport-Company-Präsident Jirasak Yaowachsakul rechnet damit, dass die restlichen Fahrkarten bis Ende November vergriffen sein werden. Der staatliche Busbetreiber bietet die Vorabreservierungen an, um in Erfahrung zu bringen, auf welchen Routen verstärkter Bedarf für den Einsatz von zusätzlichen Bussen besteht.



Da auch in diesem Jahr wieder für die Neujahrsfeiertage eine regelrechte Völkerwanderung prophezeit wird, wenn halb Bangkok auf Heimaturlaub geht und die Millionenmetropole geradezu verlassen erscheint, empfiehlt Jirasak, rechtzeitig die Reise zu planen und sich Bustickets zu reservieren. Verfügbare Plätze können auf der Webseite www.transport.co.th in Erfahrung gebracht werden.