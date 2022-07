Bußgeldsünder: Gerichte prüfen jeden Fall

BANGKOK: Thailändische Gerichte werden Anträge der Polizei auf Haftbefehle gegen Verkehrssünder, die wiederholt Bußgelder nicht bezahlen, von Fall zu Fall prüfen, gab der Sprecher des Justizministeriums Sorawis Limparangsi am Freitag bekannt.

Er fügte hinzu, dass die Gerichte die gleiche Regel auf alle Fälle anwenden, unabhängig von der Bedeutung oder der Identität der Angeklagten, einschließlich der Politiker.

„Die Gerichte prüfen die Details eines jeden Falles, einschließlich der von der Polizei vorgelegten Beweise, z. B. wie oft die Straftat begangen wurde“, sagte Khun Sorawis.

Der Sprecher sagte, dass Verdächtige und Polizei oft gegensätzliche Ansichten über die Ausstellung von Haftbefehlen haben. Autofahrer neigen zur Betrachtung von Verkehrsverstößen als weniger schwerwiegende Fälle, in denen ein Haftbefehl ihre Rechte und ihre Freiheit verletzen würde.

Die Polizei hingegen hält ein hartes Vorgehen gegen Wiederholungstäter für die Verhinderung von Verkehrsunfällen mit Verletzten oder Toten, sagte er.

„Die Gerichte befinden sich in der Mitte zwischen beiden Parteien. Die Gerichte berücksichtigen das jeweilige Verhalten sowie die Argumente und die Notwendigkeit. Das ist es, was wir in jedem Fall tun“, sagte der Sprecher. Nach der neuen Regelung der Königlich Thailändischen Polizei werden Strafzettel innerhalb von 30 Tagen nach dem Vergehen per Einschreiben an den Sünder geschickt.

Wird das Bußgeld nicht innerhalb von 15 Tagen bezahlt, schickt die Polizei eine Vorladung an die registrierte Adresse des Zuwiderhandelnden. Zahlt der Zuwiderhandelnde die Geldstrafe auch nach zwei Vorladungen nicht, beantragt die Polizei beim Gericht einen Haftbefehl.