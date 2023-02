Von: Björn Jahner | 13.02.23

Foto: The Nation

BANGKOK: Ab dem 1. April werden Autofahrer, die ihre Strafzettel nicht bezahlt haben, keine Jahresvignette für die Kfz-Zulassung erhalten, die sie an der Windschutzscheibe anbringen müssen, gab eine Regierungssprecherin am Sonntag (12. Februar 2023) bekannt.

Autofahrer, die der Verkehrspolizei die Vignette nicht vorzeigen, müssen mit einem Bußgeld von maximal 2.000 Baht und einem Abzug von einem Punkt rechnen, sagte die stellvertretende Regierungssprecherin Rachada Dhnadirek. Die Weigerung, Autofahrern mit unbezahlten Bußgeldern die Vignette auszuhändigen, sei der jüngste Schritt der Regierung, um die Autofahrer zur Einhaltung der Verkehrsregeln anzuhalten, so Khun Rachada.

Ab dem 1. April 2023 müssen Autofahrer alle Bußgelder bezahlen, damit sie die Vignette erhalten. Wenn sie die Bußgelder nicht bezahlen, erhalten sie keine Vignette.

In der Vergangenheit kamen viele Autofahrer, die per Post Strafzettel für Verkehrsverstöße erhielten, ihrer Bußgeldzahlung nicht nach. Dies veranlasste die Polizei in einigen Fällen zu Festnahmen.

Das Land Transport Department wird ab dem 1. April 2023 in der Lage sein, Fahrzeuge zu überprüfen, um festzustellen, ob ihre Fahrer Bußgelder bezahlt haben, sagte Khun Rachada.

Sie fügte jedoch hinzu, dass die Maßnahme nicht rückwirkend gelten werde.

Autofahrer können auf der Website https://ptm.police.go.th/eTicket überprüfen, ob sie Bußgelder bezahlt haben oder nicht.

Die Bußgelder können über die Krungthai NEXT-Anwendung der Krung Thai Bank oder an den Geldautomaten der Bank beglichen werden.