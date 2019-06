Written by: Redaktion DER FARANG | 04/06/2019

KHON KAEN: Gegen einen Busfahrer wurde eine Geldstrafe von 5.000 Baht verhängt, weil Fahrgäste, die Tickets für Sitzplätze gekauft hatten, in dem überladenen Bus im Gang und auf der Treppe sitzen mussten.

Am Sonntag waren auf der Facebook-Seite von „Thailandreport News“ Bilder von Passagieren erschienen, die im Gang des Busses standen und saßen. Elf Studenten der Universität Khon Kaen hatten Tickets am Bahnhof Nakhon Ratchasima erworben. Ihnen soll der Fahrer gesagt haben, im Bus von Nakhon Ratchasima nach Udon Thani seien noch Plätze frei. Als sie in den Bus einstiegen, fanden sie jedoch alle Sitzplätze besetzt vor. Ein Schaffner forderte die Studenten und andere stehende Fahrgäste auf, im Gang oder auf der Treppe Platz zu nehmen. „Wir fühlten uns betrogen", hieß es auf dem Facebook-Post.