Written by: Redaktion DER FARANG

Im Gepäckraum des Busses stieß die Polizei auf 176 Schamadrossel und 81 Weißohrhäherlinge. Foto: The Nation

NARATHIWAT: Die Polizei nahm am frühen Dienstagmorgen den 64 Jahre alten Fahrer eines Überlandbusses und seinen 29-jährigen Assistenten fest, weil sie 257 geschützte Vögel von Koh Samui nach Sungai Kolok transportierten.

In Pappkartons und Körben fanden die Beamten im Gepäckraum des Busses 176 Schamadrossel und 81 Weißohrhäherlinge. Busfahrer und Assistent sagten aus, ein Mann habe sie für jeweils 1.800 Baht beauftragt, die Vögel nach Sungai Kolok mitzunehmen und dort unbekannten Personen auszuhändigen. Die Polizei brachte die geschützten Vögel zum Schutzzentrum Khok Mai Rua in Narathiwats Bezirk Tak Bai. Sie sollen später in der Wildnis ausgesetzt werden.