BANGKOK: Verängstigte Fahrgäste flüchteten in Panik an einer Ampelkreuzung der Charoen Krung Road aus einem Bus, nachdem dessen Fahrer sich auf ein gefährliches Rennen mit einem anderen Bus eingelassen hatte und im Zickzack über die Straßen gefahren war.

Ein in sozialen Netzwerken gepostetes Video zeigte einen privat betriebenen Bus auf der Route 1. Der Fahrer fuhr gefährlich dicht auf und versuchte, einen anderen Bus zu überholen. Das Video wurde am Dienstag gegen 5 Uhr morgens auf der Charoen Krung Road aufgenommen. Man sieht die beiden Busse entlang der Straße rasen. Der hintere Bus ist dabei zu sehen, wie er fast mit mehreren anderen Fahrzeugen zusammenstößt. Mehrere Male benutzte der Fahrer die Gegenfahrbahn, um die Führung zu übernehmen. Als beide Busse an einer Ampel halten, sieht man Passagiere, die aus dem hinteren Bus fliehen.



Die beiden Fahrer mussten in Begleitung ihrer Arbeitgeber beim städtischen Busbetreiber Mass Transit Authority of Thailand antreten. Medien berichteten nicht, mit welcher Strafe die beiden Raser zur Raison gebracht wurden.