Busfahrer schlägt weiblichen Fahrgast

BANGKOK: Die Straßenverkehrsbehörde hat einen Vanfahrer bestraft, weil dieser einen weiblichen Fahrgast geschlagen hat.

Der Vorfall geschah am letzten Donnerstag und wurde auf Überwachungsvideos festgehalten. Die Frau hatte den Minivan in Ayutthaya bestiegen und wollte weiter nach Samut Sakhon reisen. Der Fahrer hatte sie informiert, dass sie in Rangsit in einen anderen Minibus steigen müsse. Später erzählte die Frau Reportern, sie habe auf der Fahrt 19 Minuten mit einem Arbeitskollegen telefoniert. Als der Bus in Rangsit ankam, stieg der Fahrer aus dem Wagen und konfrontierte die Frau mit der Frage: „Warum hast du mir die Schuld gegeben?“ Dann schlug er der Frau ins Gesicht. Sie bestand darauf, dass sie während ihres Telefongesprächs nicht über den Fahrer gesprochen und nichts unternommen hatte, um den Fahrer zu verärgern. Sie sagte, der Fahrer habe keinen Grund gehabt, sie anzugreifen, berichtet „Sanook“. Die Frau postete den Vorfall auf ihrer Facebook-Seite. Am Samstag wurde der Fahrer von der Straßenverkehrsbehörde zu einem Bußgeld von 5.000 Baht verdonnert und auf die schwarze Liste gesetzt. Busunternehmen sollen ihn nicht mehr einstellen. Zudem muss sich der Fahrer vor Gericht verantworten. Source: Sanook