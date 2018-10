PATTAYA: Ein Busfahrer hat einem amerikanischen Touristen eine Tasche gestohlen und wurde im Besitz der Droge Methamphetamin festgenommen.

Der Urlauber hatte am Samstag seine Tasche mit Geld im Bus vergessen und die Polizei um Hilfe gebeten. Beamte suchten am Montag den Busfahrer auf. Sie fanden eine Tüte mit 460-US-Dollar und im Bus sechs kleine Beutel mit „Ice“. Das Rauschgift wog sieben Gramm. Der 47-jährige Mann sagte aus, er habe die Tasche in seinem Fahrzeug gefunden und entschieden, sie nicht dem Besitzer zurückzugeben. Der Fahrer wird sich wegen Diebstahls und Besitzes von Betäubungsmitteln verantworten müssen.