PHETCHABURI: Erneut ist ein Busfahrer hinter dem Lenkrad eingeschlafen, erneut sind bei einem Unfall 20 Fahrgäste teils schwer verletzt worden.

Der Bus kam aus Surat Thani mit dem Ziel Bangkok. Weil er eingenickt war, verlor der Fahrer die Kontrolle über seinen Wagen. Der Bus kam von der Fahrbahn ab, prallte gegen ein Hinweisschild und landete auf dem Mittelstreifen in einem Seitengraben. Rettungshelfer brauchten eine halbe Stunde, um die in dem stark beschädigten Bus eingeklemmten Fahrgäste zu bergen. Die Verletzten, der Fahrer und 20 Passagiere, wurden in das Hospital Phetchaburi gebracht. Der 36-jährige Busfahrer gab zu, eingeschlafen zu sein. Er wird wegen fahrlässiger Körperverletzung angeklagt.



In Chiang Rai verunglückte ein Minibus mit Vorschulkindern. Viele von ihnen wurden schwer verletzt. Foto: The Nation

Bei einem weiteren folgenschweren Unfall in Chiang Rai erlitten 14 Mädchen und Jungen eines Kindergartens teilweise schwere Verletzungen. Ihr Van war im Bezirk Wiang Pa Pho auf einen Lastwagen aufgefahren. Der Lkw-Fahrer hatte die Fahrspur gewechselt und wollte einen U-Turn erreichen. Fünf der Kinder wurden schwer verletzt. Alle Kinder und der Fahrer wurden in das Krankenhaus Wiang Pa Pho eingeliefert.