Bus stürzt in Graben: Vier Tote, 47 Verletzte

Von: Redaktion DER FARANG | 23.12.19

LOEI: Vier Fahrgäste starben und 47 erlitten teils schwere Verletzungen, als ihr Reisebus von der Fahrbahn abkam, sich überschlug und in einem tiefen Graben liegenblieb.

Der Unfall ereignete sich in der Nacht zum Montag. Der leicht verletzte Fahrer sagte aus, die Bremsen hätten versagt. Er habe die Kontrolle über das Fahrzeug verloren, und der Bus sei von der Fahrbahn abgekommen und in einen Graben gerutscht. Dabei wurden vier Fahrgäste aus dem Fahrzeug geschleudert. Alle Verletzten wurden in ein nicht weit entferntes Hospital gebracht. In dem Bus saßen überwiegend ältere Menschen aus Buriram, die sich von Loei auf dem Heimweg befanden.