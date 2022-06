Von: Björn Jahner | 14.06.22

Foto: The Nation

BANGKOK: Die Bangkok Mass Transit Authority (BMTA) hat die Lösung des Problems der langen Wartezeiten an den Bushaltestellen für Pendler innerhalb von 15 Tagen angekündigt, nachdem nach 20.00 Uhr weniger Busse eingesetzt werden.

BMTA-Direktor Kittikan Chomdoung Charuworapolkul sagte am Montag gegenüber der Presse, dass sich die Menschen auf der Facebook-Seite Rotmaethai (Thailändische öffentliche Busse) darüber beschwert hatten, dass deutlich weniger BMTA-Busse nach 20.00 Uhr eingesetzt werden, während einige spekuliert haben, dass die BMTA die Anzahl ihrer Busse reduziert, um mit den steigenden Kraftstoffpreisen fertig zu werden.

„Derzeit hat die BMTA insgesamt 2.885 Busse im Einsatz, 200 weniger als im Vorjahr, da ihre Mietverträge bereits ausgelaufen sind“, sagte er. „Davon müssen wir etwa 5 Prozent für Notfälle reservieren, d.h. es sind täglich etwa 2.740 Busse in Bangkok unterwegs. Darüber hinaus leidet die BMTA derzeit unter Personalmangel; 700 Stellen sind unbesetzt. Diese Faktoren haben zu unzureichenden Leistungen zu bestimmten Zeiten geführt“, begründete Khun Kittikan die Missstände.

Er versicherte, dass die BMTA die Zahl der Busse in der Nacht nicht wegen der steigenden Treibstoffkosten reduziert habe, sondern dass die Behörde dabei sei, die Busrouten an die Bedürfnisse der Pendler anzupassen, und zwar in Übereinstimmung mit ihren derzeitigen Ressourcen, sowohl bei den Fahrzeugen als auch beim Personal.

„Die BMTA wird versuchen, dieses Problem innerhalb von 15 Tagen zu lösen. Wir haben einen Online-Fragebogen erstellt, in dem die Bürger ihre Probleme und ihre Bedürfnisse in Bezug auf den öffentlichen Busverkehr mitteilen können. Um den Fragebogen auszufüllen, scannen Sie einfach den QR-Code-Aufkleber auf der Rückseite eines Sitzes in einem beliebigen BMTA-Bus. Wir werden Ihre Meinung nutzen, um unsere Dienstleistungen weiter zu verbessern“, beteuerte der BMTA-Direktor.