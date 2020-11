Aufnahme des verunglückten Busses am Unfallort. Foto: The Nation

PHITSANULOK: Am frühen Donnerstagmorgen kam ein Bus von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Zehn Insassen wurden mit teils schweren Verletzungen in die Universitätsklinik Narseuan und in das Krankenhaus Pitsanuvej gebracht.

Nach Angaben der Polizei verlor der Fahrer des doppelstöckigen Busses gegen 2.50 Uhr die Kontrolle über das Fahrzeug. Die Fahrt des Reisebusses endete vor einem Baum. Er kam aus Bangkok mit der Endstation Chiang Khong in der Provinz Chiang Rai.