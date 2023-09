PATTAYA: Am Samstag (23. September 2023) verunglückte in den Morgenstunden am Hafen Bali Hai in Süd-Pattaya ein Bus mit achtzehn chinesischen Touristen an Bord. Glücklicherweise blieben alle Passagiere unverletzt, als das Fahrzeug gegen einen Baum geprallt war.

Der Busfahrer, Kamsaen Srichum, 43 Jahre alt, sagte gegenüber der Polizei, dass das Fahrzeug ein Bremsversagen erlitten hatte. Der Bus war auf dem Weg zum Bali-Hai-Pier, von wo aus die Touristen mit Booten nach Koh Larn gebracht werden sollten.

Als die Polizei und Rettungskräfte am Unfallort eintrafen, fanden sie den Bus zwischen zwei Bäumen eingeklemmt vor. Obwohl die Passagiere unter Schock standen, blieben sie unverletzt.

Kamsaen Srichum, der Busfahrer, weigerte sich zunächst, zur Polizeistation zu gehen, und betonte, dass der Unfall nicht seine Schuld sei. Er erklärte, dass er sich entschieden habe, gegen den Baum zu fahren, um den Bus zu stoppen und weitere Schäden oder Verletzungen zu verhindern, als die Bremsen plötzlich versagten.

Die Polizei hat angekündigt, Videoaufnahmen und den Zustand des Busses zu überprüfen, um die genauen Umstände des Unfalls zu klären, bevor rechtliche Schritte gegen den Busfahrer unternommen werden. Die Untersuchungen dauern an.