BANGKOK: Fast zehn Beamte der Polizeistation Bang Bo lieferten sich am Donnerstag (15. Juni 2023) in den späten Abendstunden eine wilde Verfolgungsjagd mit einem mit einem durch die Stadt rasenden Bus, der einen Kontrollpunkt durchbrochen hatte.

Der Fahrer des Busses probierte vor der Polizei zu fliehen, in dem er in eine enge Gasse innerhalb eines Wohngebietes abbog, was die Beamten dazu veranlasste, auf die Reifen des Fahrzeugs zu schießen, berichtete das thailändische Nachrichtenportal 77kaoded.

Als der Bus am Ende der Soi in einer Sackgasse feststeckte, flüchtete der Fahrer zu Fuß in ein nahegelegenes Waldstück.

Bei der Durchsuchung des Busses entdeckten die Beamten in einer vorderen Konsole mehrere blaue Plastiktüten und 12 Methamphetaminpillen („ya ba“) sowie Drogenutensilien.

Foto: 77kaoded

Die Videoaufnahmen, die der Presse vorgelegt wurden, dokumentierten den Ablauf der Ereignisse, beginnend am Anfang der Soi Priya, als der Bus mit hoher Geschwindigkeit vor den Beamten floh.

Die Verfolgungsjagd setzt sich entlang der Bang Na–Trat Road vom Kilometerstein 26 bis zum Kilometerstein 24 fort, wo der Bus schließlich gestoppt wurde. Als die Reifen des Busses zerschossen wurden und das Fahrzeug die Kontrolle verlor, nutzte der Fahrer die Verwirrung und flüchtete in den Wald.

Anwohner eilten der Polizei zur Hilfe, jedoch vergebens, da der Fahrer bereits die Flucht ergriffen hatte. Die Polizei konnte den Fahrer noch nicht ausfindig machen und hat den Besitzer des Busses zur Vernehmung vorgeladen. Sollte der Fahrer nicht vor den Ermittlungsbeamten erscheinen, wird umgehend ein Haftbefehl ausgestellt.

Nachfolgend ein Videoclip der wilden Verfolgungsjagd: