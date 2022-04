CHACHOENGSAO: Einem Bericht der thailändischen Tageszeitung „Siam Rath“ folgend kam es an einem U-Turn auf Straße 304 von Chachoengsao nach Kabinburi am Mittwoch zu einem folgenscheren Unfall, als ein in einer Kolone fahrender Bus wendete und von einem auf dem Seitenstreifen fahrenden Lkw erfasst wurde.

Ein Bus mit 26 Arbeitern eines bekannten Automobilherstellers an Bord wartete darauf, mit einer großen Anzahl weiterer Busse, die als Kolone starteten, wenden zu können.

Ein Pick-up hatte angehalten, um den Bussen das Wenden zu ermöglichen, aber ein Lkw, der 31 Tonnen Papierrollen geladen hatte, kam dem nicht nach und kollidierte ungebremst mit dem Bus. Der Bus geriet bei dem Aufprall ins Schleudern, dennoch wurde glücklicherweise keiner der Arbeiter an Bord des Fahrzeugs getötet.

Weniger Glück hatte ein 27-jähriger Kambodschaner, der auf einem Motorrad mit Seitenwagen unterwegs war, als sich der Unfall ereignete. Er starb gegen 6 Uhr morgens noch an der Unfallstelle. Zwei weitere Personen wurden ebenfalls verletzt.