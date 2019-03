Von: Redaktion DER FARANG | 18.03.19

PRACHIN BURI: Eine Schülerin wurde getötet sowie weitere 16 Schüler und 15 Lehrer verletzt, als ihr Bus im Tambon Bupram von der Fahrbahn abkam und umstürzte.

Der Unfall ereignete sich Montagfrüh um 4.40 Uhr auf dem Highway 304 vor dem Tempel Thap Lan. Laut dem 53 Jahre alten Busfahrer soll ein Lkw-Fahrer seinen Reisebus geschnitten haben. Der Fahrer musste ausweichen, um einen Aufprall zu vermeiden. Dabei stieß der Bus gegen eine Leitplanke und kippte um. Bei dem Unfall kam ein 14-jähriges Mädchen der Schule Khok Nam Kiangin Nong Bua Lamphu ums Leben, die verletzten Schüler und Lehrer wurden in das Hospital Kabin Buri eingeliefert. Der Direktor der Schule sagte, er habe 40 Schüler und Lehrer auf eine Exkursion in die Bucht Koong Kraben in Chanthaburi begleitet. Für die Fahrgäste war es bereits der zweite Bus. Der erste Bus, der die Gruppe in Nong Bua Lamphu aufnahm, musste um 4 Uhr morgens anhalten, weil eines der rechten Hinterräder brach.