Von: Björn Jahner | 17.02.23

HUA HIN: Die Buslinie zwischen Hua Hin und Pattaya wird ab dem 19. Februar 2023 neu zweimal täglich bedient. Der Bus, der von der Roong Reung Coach Company Ltd. betrieben wird, verkehrte bisher nur einmal pro Tag.

Er verkehrt nun zweimal täglich, eine Fahrt am Morgen und eine am Nachmittag, so dass die Reisenden flexibel die Zeit wählen können, die ihrem Zeitplan am besten entspricht. Die Abfahrten in Hua Hin erfolgen vom Busbahnhof der Roong Reung Coach Company in der Nähe des Flughafens Hua Hin um 09.00 und 15.00 Uhr. Die Abfahrten in Pattaya erfolgen vom North Pattaya Bus Terminal um 08.00 und 16.00 Uhr. Der Preis für die Busfahrt von Hua Hin nach Pattaya beträgt 473 Baht. Fahrkarten können online oder persönlich am Schalter an den jeweiligen Busbahnhöfen gekauft werden. Infos: www.airporthuahinbus.com.