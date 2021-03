Von: Redaktion DER FARANG | 30.03.21

BANGKOK: Die Regierung hat Medienberichte dementiert, dass burmesische Flüchtlinge, die vor dem tödlichen Konflikt in Myanmar fliehen, über die Grenze zurückgedrängt würden. Tanee Sangrat vom Außenministerium sagte, Berichte, nach denen Dorfbewohner der Karen, die in Thailand angekommen seien, von Militärs gezwungen wurden, nach Myanmar zurückzukehren, seien falsch.

Die Gewalt in Myanmar ist seit dem Militärputsch vom 1. Februar, der die demokratisch gewählte Zivilregierung unter der Führung von Aung San Suu Kyi entmachtete, eskaliert. Mindestens 400 Menschen sollen bisher getötet worden sein. Am Wochenende startete die burmesische Armee Luftangriffe auf ein Dorf der Karen. Tausende Dorfbewohner flohen in den Wald, bevor sie die Grenze nach Thailand überquerten.

Die Karen National Union hat einen Aufstand gegen den Militärputsch angeführt und soll Militärposten im Staat angegriffen haben, was die Armee dazu veranlasst haben soll, mit Luftangriffen zurückzuschlagen. Die thailändische Regierung beobachtet die Situation und weist darauf hin, dass das Königreich in der Vergangenheit Flüchtlingen aus den Nachbarländern geholfen hat. „Thailand hat über viele Jahre hinweg aus verschiedenen Gründen einen Zustrom von Menschen aus seinen Nachbarländern erlebt. In der Vergangenheit haben wir immer Gruppen unterstützt, die vor Kämpfen und Unruhen geflohen sind, basierend auf unserer humanitären Tradition und international akzeptierten Prinzipien“, so Tanee.

Regierungsbehörden haben seit Wochen Vorbereitungen für den Zustrom burmesischer Migranten getroffen, einschließlich Haltezonen an der Grenze und Errichtung von Unterkünften. Burmesen werden auf der thailändischen Seite der Grenze betreut und auf Covid-19 untersucht.