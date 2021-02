Von: Redaktion DER FARANG | 08.02.21

BANGKOK: Rund 300 Frauen und Männer aus Myanmar demonstrierten am Sonntag vor dem UN-Büro in Bangkok gegen den Militärputsch in ihrem Land. Später löste die Bereitschaftspolizei die Kundgebung auf.

Arbeiter, Studenten und Geschäftsleute aus dem Nachbarland fanden sich gegen 11 Uhr auf der Ratchadamnoen Nok Avenue vor dem Büro der Wirtschafts- und Sozialkommission für Asien und den Pazifik ein. Laut iLaw soll die Zahl der Demonstranten doppelt so hoch gewesen sein wie von der Polizei geschätzt.

Die Demonstranten riefen Slogans gegen den Militärcoup und forderten die sofortige Freilassung der Parteichefin der National League for Democracy, Aung San Suu Kyi. Viele zeigten den Drei-Finger-Gruß und trugen Transparente, um ihre Unterstützung für die gewählte Anführerin zu zeigen und die Machtergreifung durch die Armee Myanmars zu verurteilen.

Eine Kundgebung gegen den Putsch vor der Botschaft Myanmars wurde am letzten Montag ebenfalls von der Bereitschaftspolizei aufgelöst. Die Polizei nahm drei thailändische Aktivisten fest.