BURIRAM: Thailands Fußballmeister Buriram United hat mit Osvaldo Filho einen weiteren Brasilianer verpflichtet. Der 31-Jährige hat zweimal in der brasilianischen Nationalmannschaft und in Vereinen in Brasilien, Europa und Asien gespielt.

Zuletzt stürmte er bei Fortaleza in Brasilien. Mit Osvaldo Filho und Diogo Luis Santo sowie Edgar Bruno da Silva stehen bei Buriram drei Brasilianer im Aufgebot.