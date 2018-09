BURIRAM: Drei Spieltage vor dem Saisonende in der Thai League 1 steht Buriram United bereits zum sechsten Mal als Thailändischer Fußballmeister fest. Denn der Titelträger des Jahres 2017 hat zwölf Punkte Vorsprung gegenüber dem Tabellenzweiten Bangkok United.

Die Hauptstädter haben den zweiten Tabellenplatz sicher und spielen im kommenden Jahr in den Play-offs der Champions League, während Buriram die Gruppenphase erreicht hat. Als Absteiger stehen Air Force, Ubon UMT und Navy fest, die anderen zwei Absteiger werden an den letzten Spieltagen ermittelt. In der Thai League 2 steht PTT Rayong als Aufsteiger fest, Khon Kaen, Trat und Chiang Mai machen die zwei weiteren Aufstiegsplätze am 29. September unter sich aus.