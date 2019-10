Buriram auf Platz drei bei Airbnb

Von: Redaktion DER FARANG | 15.10.19

BURIRAM: Airbnb, das amerikanische Unternehmen für Buchungen und Vermietung von Unterkünften, führt die Provinz Buriram auf der Liste der Reservierungen mit dem größten Zuwachs im Jahr 2020 an dritter Stelle auf.

Für Buriram wird im Jahresvergleich ein Plus von 383 Prozent gemeldet. Nur Milwaukee in den USA und Bilbao in Spanien weisen mit 729 bzw. 402 Prozent einen höheren Zuwachs auf. Die thailändische Provinz hat das florierende Geschäft mit der Vermietung von Unterkünften dem MotoGP-Rennen auf dem Chang International Circuit zu verdanken. Der dritte Weltmeisterschaftslauf wird im März kommenden Jahres in Buriram ausgerichtet. Dazu werden wieder Hunderttausende Fans erwartet. Ein weiteres beliebtes Ziel in der Provinz ist die historische Tempelanlage Phanom Rung aus der Angkor-Periode der Khmer-Kultur.