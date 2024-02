KIEW: Kaum hat die Ukraine einen neuen Oberkommandierenden im Kampf gegen die russische Invasion, berät dieser sich in Kiew mit seinem deutschen Kollegen General Breuer. Gibt es mehr Waffen für den Krieg?

Der Generalinspekteur der Bundeswehr, Carsten Breuer, hat in Kiew den frisch ernannten Oberkommandierenden der ukrainischen Streitkräfte, Olexander Syrskyj, zu Gesprächen über weitere deutsche Waffenhilfen getroffen. Syrskyj habe seinen deutschen Kollegen über die Lage an der Front informiert und für Deutschlands Hilfe bei der Stärkung der ukrainischen Armee gedankt, teilte der ukrainische Verteidigungsminister Rustem Umjerow am Freitagabend auf der Plattform X (vormals Twitter) mit und veröffentlichte dazu auch Fotos.

«Die Bedürfnisse der ukrainischen Verteidigungskräfte bei Bewaffnung, Munitionierung und Flugabwehrsystemen wurde diskutiert», schrieb Umjerow. Beiden Seiten hätten sich auf eine fruchtbare Zusammenarbeit, effektive Kommunikation und den unmittelbaren Austausch von Erfahrungen konzentriert. Syrskyj hatte zuvor von dem bisherigen höchsten Militär Walerij Saluschnyj den Posten übernommen.

Die Erwartungen an den neuen Oberkommandierenden sind hoch. Der Berater im Präsidentenbüro, Mychajlo Podoljak, sagte im ukrainischen Einheitsfernsehen, dass Syrskyj etwa eine Bestandsaufnahme machen müsse, weil von einer Million für den Krieg mobilisierten Soldaten nur etwa bis zu 300.000 im Einsatz gewesen seien. Es müsse geklärt werden, wer wo eingesetzt sei. Erst danach könne gesagt werden, wie viele Rekruten noch nötig seien, sagte Podoljak. Viele Soldaten sind demnach weit vom Krieg entfernt. Geklärt werden müsse auch, wie jene, die bereits seit fast 24 Monaten im Kampfeinsatz seien, durch Rotation ersetzt werden.

Das Militär hatte zusätzlich Hunderttausende Soldaten gefordert im Verteidigungskampf gegen den russischen Angriffskrieg, der am 24. Februar 2022 begonnen hatte. Präsident Wolodymyr Selenskyj, hatte gesagt, dass zwar etwa 500.000 Soldaten angefordert seien, deren Einsatz aber auch finanziert werden müsse. Er hatte sich angesichts der Milliardenausgaben zurückhaltend gezeigt.

Selenskyj erwarte von seinem neuen obersten Militär Erfolge im Kampf gegen die russische Invasion, nachdem die Großoffensive unter Saluschnyj im vergangenen Jahr deutlich hinter den Erwartungen zurückgeblieben war. «Wir können uns nicht im Zustand einer Stagnation 2024 befinden», sagte Podoljak.

Die Ukraine verteidigt sich seit fast zwei Jahren mit westlicher Waffenhilfe gegen den russischen Angriff. Deutschland gehört zu den führenden Unterstützern der Ukraine.