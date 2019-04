Von: Carsten Hoffmann und Sara Lemel, dpa | 04.04.19

BERLIN/TEL AVIV (dpa) - Die Tradition der «Feldrabbiner» haben die Nationalsozialisten brutal beendet. Nach etwa 100 Jahren bekommen deutsche Streitkräfte nun wieder Militärrabbiner. Dass knapp 300 Soldaten jüdischen Glaubens der Armee dienen zeige, wofür die Bundeswehr steht, sagt die Verteidigungsministerin.

Das Verteidigungsministerium hat den Weg für die Ernennung von Militärrabbinern für die Seelsorge der etwa 300 Soldaten jüdischen Glaubens freigemacht. Ein Staatsvertrag soll dies regeln. Über die Erwartungen an das Amt wird bis Freitag in Berlin debattiert. Dass jüdische Soldaten in der Bundeswehr Dienst tun und jüdisches Leben wieder in Deutschland blühe, sei ein großes Geschenk, sagte Verteidigungsminister Ursula von der Leyen (CDU) am Mittwoch zum Auftakt des Treffens, das der Zentralrat der Juden unter dem Motto «Zwischen Tradition und Herausforderung» organisiert hat.

«Feldrabbiner» gab es im deutschen Kaiserreich schon im Ersten Weltkrieg. Der Rabbiner Leo Baeck, zu seiner Zeit der bedeutendste Vertreter des liberalen Judentums in Deutschland, war einer von ihnen. Nazi-Deutschland hat diese Praxis brutal beendet und Millionen Juden ermordet. Vor diesem geschichtlichen Hintergrund ist der Schritt, bei dem der Zentralrat der Juden Partner ist, ein Signal. «Dieses Angebot ist ein Vertrauensbeweis in die Parlamentsarmee Bundeswehr», sagt der Wehrbeauftragte des Bundestages, Hans-Peter Bartels, der Deutschen Presse-Agentur.

Der Zentralrat begrüßt die Einführung einer Militärseelsorge für die Soldaten jüdischen Glaubens in der Bundeswehr. «Die Berufung von Militärrabbinern ist ein Zeichen für das gewachsene Vertrauensverhältnis der jüdischen Gemeinschaft in die Bundeswehr als Teil unserer demokratischen Gesellschaft», erklärt Zentralratspräsident Josef Schuster. Am Mittwoch mahnt er, gegenüber Antisemitismus und rechten Netzwerken wachsam zu bleiben.

In den USA, Frankreich, Großbritannien und den Niederlanden gibt es bereits jüdische Seelsorger in den Streitkräften. Und natürlich in Israel, wo es nach Angaben der Armee rund 120 aktive Militärrabbiner gibt. Israels Chef-Militärrabbiner Ejal Karim hat sein Büro im Militärhauptquartier in Tel Aviv. Sein Assistent Aviuhd Schwarz erklärt, Kandidaten leisteten in Israel meist ihren knapp dreijährigen Wehrdienst und absolvierten dann im zivilen Leben eine Rabbiner-Ausbildung. Um Militärrabbiner zu werden, müssen sie dann an einem etwa dreiwöchigen Offizierskurs teilnehmen. «Deshalb sind Militärrabbiner meist deutlich älter als andere Offiziere, durchschnittlich 27 bis 28 Jahre bei Kursbeginn.»

Ein Militärrabbiner habe verschiedene Aufgabenfelder, erklärt Schwarz. Er sei für religiöse Soldaten und Soldatinnen zuständig, beantworte ihre Fragen zum jüdischen Glaubensgesetz (Halacha). «Sein Vorteil gegenüber einem zivilen Rabbiner ist, dass er genau weiß, welche Aufgaben der Soldat in der Armee hat.» Man bemühe sich stets, dies mit dem jüdischen Religionsgesetz in Einklang zu bringen. Am jüdischen Ruhetag Sabbat etwa würden in Israel im Allgemeinen nur militärische Tätigkeiten ausgeführt, die für die Staatssicherheit notwendig seien.

Die Militärrabbiner übernähmen auch die Vorbereitung von Feiertagen und achteten darauf, dass in den Küchen die jüdischen Speisegesetze eingehalten werden. Teil der Arbeit eines Militärrabbiners ist es auch, sich um gefallene Soldaten zu kümmern. Schwarz sagt: «Ein Militärrabbiner muss den Toten identifizieren, veranlassen, dass die Familie informiert wird und die Beisetzung organisieren.»