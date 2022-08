Bundesregierung will Mehrwertsteuer auf Gas senken

Von: Redaktion (dpa) | 18.08.22

BERLIN: Die Bundesregierung will für einen befristeten Zeitraum einen niedrigeren Mehrwertsteuersatz auf Erdgas verlangen.

Die Steuer solle von bisher 19 auf 7 Prozent reduziert werden, kündigte Kanzler Olaf Scholz am Donnerstag in Berlin an.