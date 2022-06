Bundesregierung stützt Gazprom Germania mit Milliardenbetrag

Von: Redaktion (dpa) | 14.06.22

BERLIN: Die Bundesregierung will das Gasunternehmen Gazprom Germania mit einem Milliardenbetrag stützen, um eine Pleite zu verhindern.

Damit solle die Versorgungssicherheit in Deutschland gewährleistet werden, teilte die Bundesregierung am Dienstag in Berlin mit.