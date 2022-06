Bundespräsident Steinmeier setzt Besuch fort

Von: Redaktion (dpa) | 14.06.22

SINGAPUR: Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier setzt am Mittwoch seinen Besuch in Singapur fort. Auf seinem Programm steht ein Treffen mit Präsidentin Halimah Yacob. Außerdem will er das Unternehmen Bosch Südostasien besuchen und sich dort Projekte zur Plastikmüllsortierung und zur nachhaltigen Garnelenzucht jeweils mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz zeigen lassen. Am Abend reist der Bundespräsident für einen zweitägigen Besuch in Indonesien nach Jakarta weiter.

Zum Auftakt seiner ersten großen Reise seiner zweiten Amtszeit hatte Steinmeier die Gemeinsamkeiten mit der Region betont. «Ich freue mich, in einer Region zu sein, in der wir verlässliche Partner haben», sagte er in Singapur. Er habe bewusst den Indo-Pazifik für seine erste weite Reise gewählt - «eine Region, die für den Welthandel wichtig ist und zugleich sicherheitspolitisch unter Druck steht, gerade mit Blick auf ein immer autoritärer auftretendes China».

Indonesien hat derzeit den Vorsitz in der Gruppe der 20 führenden Industrie- und Schwellenländer (G20), Deutschland den G7-Vorsitz. Die Bundesregierung hat das Land zum G7-Gipfel Ende Juni im bayerischen Elmau eingeladen. Steinmeier wird in der Hauptstadt Jakarta unter anderem mit Präsident Joko Widodo zusammentreffen.

Der letzte Bundespräsident, der Singapur besucht hatte, war - im November 2017 - Steinmeier selbst. In Indonesien war zuletzt im Dezember 2011 Christian Wulff als deutsches Staatsoberhaupt.