Bundespolitiker würdigen Gorbatschow - «mutiger Überzeugungstäter»

BERLIN: Mehrere Bundespolitiker haben den russischen Friedensnobelpreisträger und ehemaligen sowjetischen Staatschef Michail Gorbatschow kurz nach Bekanntwerden seines Todes gewürdigt. Ohne Gorbatschow «wären die friedlichen Revolutionen in den Ländern des Ostblocks, bei uns, so nicht denkbar gewesen», schrieb die Bundestagsvizepräsidentin Katrin Göring-Eckardt (Grüne) am Dienstagabend auf Twitter. «Seine Worte haben uns, haben mich, ermutigt, stark gemacht.»

Deutschland habe Gorbatschow viel zu verdanken, schrieb Bundesbildungsministerin Bettina Stark-Watzinger (FDP) ebenfalls auf Twitter. «Er leitete das Ende des kalten Krieges ein, ermöglichte Deutschlands Wiedervereinigung und schenkte seinem Land ein demokratisches Momentum. Ein mutiger Überzeugungstäter, dessen Stimme fehlen wird.» Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir (Grüne) äußerte sich ähnlich und fügte hinzu: «Sein Tod bedrückt. In dieser Zeit noch mehr. Danke & #RIP».

Grünen-Politiker Jürgen Trittin twitterte: «Ich verneige mich vor einem großen Politiker des Friedens Michael #Gorbatschow RIP». Gorbatschow starb am Dienstagabend im Alter von 91 Jahren in Moskau.

CDU-Chef Friedrich Merz schrieb auf Twitter: «Die CDU trauert um einen Staatsmann, dem Deutschland vertrauen konnte und der uns vertraut hat.» Ohne ihn wäre «die deutsche Einheit in Freiheit» nicht möglich gewesen.

«Kann ein einzelner Mensch die Welt verändern?», fragte der ehemalige CDU-Chef Armin Laschet auf Twitter und antworte sogleich selbst: «Ja. Er kann. Keine Gewalt, keine Panzer, Abzug von 350.000 sowjetischen Soldaten aus Deutschland. Freiheit für Millionen in Mittel-Osteuropa. Deutsche Einheit. Undenkbar ohne Michail Gorbatschow.» Gesundheitsminister Karl Lauterbach zitierte Laschets Tweet und stimmte dem CDU-Politiker «uneingeschränkt» zu. «Ich erinnere mich noch an das erste Porträt, das ich über Gorbatschow gelesen habe, 1987. Von Anfang an war klar, dass er die Welt verbessern könnte. Es ist ihm gelungen», schrieb der SPD-Politiker.