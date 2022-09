BERLIN: Bund übernimmt Anteil an PCK Schwedt und zwei weiteren Raffinerien

Lange haben die Menschen vor allem in der Uckermark um die PCK Raffinerie in Schwedt gebangt. Nun greift der Bund ein - und will so den Betrieb sichern.

BERICHTERSTATTUNG

* Zusammenfassung ca. 90 Zl - bis 12:30 * Zusammenfassung ca. 90 Zl - bis 15:30 * Hintergrund Ölmarkt ca. 25 Zl - bis 17:00 * Foto-aktuell von Raffinerie in Vohburg an der Donau bis 11:30 * Foto-aktuell von Rosneft-Deutschland-Zentrale bis 11:30 * Foto-aktuell - Statement von Bundeskanzler Olaf Scholz und Wirtschaftsminister Robert Habeck bis 14:00 * Foto-aktuell von Raffinerie in Schwedt bis 14:00

BEREITS GESENDET

* Meldung - «Regierung stellt Rosneft Deutschland unter Treuhandverwaltung» 5 Zl * Zusammenfassung - «Bund übernimmt Anteil an PCK Schwedt und zwei weiteren Raffinerien» 44 Zl * Zusammenfassung - «Bund übernimmt Anteil an PCK Schwedt und zwei weiteren Raffinerien» 105 Zl * KORR-Bericht wird aktualisiert - «Staat greift nach Rosneft Deutschland - Eine Lösung für Schwedt?» 110 Zl