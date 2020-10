Von: Björn Jahner | 22.10.20

BANGKOK: In Anerkennung des Monats Oktober als internationaler Brustkrebs-Aufklärungsmonat schlossen sich das Bumrungrad International Hospital, die Pink Ladies Group und die International Women's Groups of Bangkok am 20. Oktober 2020 mit der Queen Sirikit Center for Breast Cancer Foundation (QSCBC) zusammen, um das Bewusstsein gegen Brustkrebs zu schärfen. Zudem wurde die QSCBC mit finanziell Spenden unterstützt.

Im Bild von links nach rechts: Manjit Walia; Mukda Sorensen, Vorsitzende der Pink Ladies unter dem Dach des QSCBC; Mukda Sorensen, Präsidentin des Internationalen Frauenclubs, Assoc. Prof. Dr. Wichai Vassanasiri; Artirat Charukitpipat, Chirurgin für Brustkrebs; Dr. Wichai Vassanasiri, CEO des Bumrungrad International Hospital. Thiraphop Waipradab; Brustkrebschirurgin Christiane Kitchakarn; Andrea DiCastro McGough, Präsident von Soroptimist International Bangkok; Andrea DiCastro McGough; Präsidentin des American Women's Club und die italienische Künstlerin Arianna Caroli.