Von: Björn Jahner | 25.06.23

Bumrungrad International hat den Bau eines Boutique-Krankenhauses mit 150 Zimmern und Diagnosezentrums in Phuket bekanntgegeben. Foto: Bumrungrad International

PHUKET: Das Bumrungrad International Hospital hat den Bau eines Boutique-Krankenhauses mit 150 Betten und eines modernen Diagnosezentrums in Phuket angekündigt. Dieser Schritt ist Teil der Strategie von Bumrungrad, seine medizinischen Dienstleistungen von Weltklasse auf den Markt mit hohem Potenzial in den thailändischen Provinzen auszuweiten, beginnend mit Phuket, der wichtigsten Destination im Süden Thailands. Das neue Krankenhaus wird nach der bewährten Bumrungrad-Strategie – persönliche Betreuung und innovative Medizintechnik – errichtet.

Phuket ist ein attraktiver Standort für Unternehmen, Touristen, Expats und einkommensstarke Einheimische. Bumrungrad wird den Einwohnern von Phuket seinen internationalen Qualitäts- und Sicherheitsstandard für Patienten nahebringen und ihnen die Möglichkeit bieten, eine medizinische Behandlung zu erhalten, die dem Bumrungrad-Standard für hervorragende klinische Ergebnisse, medizinische Technologie und Innovation sowie Patientenservice entspricht.

Standort nahe Phuket Airport

Das Phuket-Projekt ist Teil der Bumrungrad-Vision, der vertrauenswürdigste private Anbieter für Gesundheit und Wellness in Thailand zu werden. Die geschätzten Kosten für den 16,3 rai großen Bumrungrad Phuket Campus belaufen sich auf 4,3 Milliarden Baht. Der Standort wird sich in der Nähe von Phukets legendärem Blue Canyon Country Club liegen, nur etwa 3 Kilometer vom internationalen Flughafen Phuket entfernt. Bumrungrad Phuket geht davon aus, dass die Bauarbeiten beginnen werden, sobald alle erforderlichen Genehmigungen erteilt wurden.

Einfacher Zugang zur Behandlung

David Thomas Boucher, Bumrungrads Chief Partnerships Officer und Projektleiter, erklärte: „Der Markt auf Phuket ist aus mehreren Gründen sehr interessant. Erstens hat die Insel Phuket eine Bevölkerung von über 450.000 Einwohnern. Dies ist wichtig, da wir uns, wie bei Bumrungrad in Bangkok, in erster Linie auf einheimische thailändische und ausländische Patienten konzentrieren. Zweitens empfing Phuket vor der Pandemie etwa 5,4 Millionen Besucher, wobei die sechs wichtigsten Herkunftsländer der Besucher China, Russland, Deutschland, Australien, das Vereinigte Königreich und Frankreich waren, und derzeit ist der Tourismus auf Phuket wieder sehr stark – seit der Wiedereröffnung Thailands nach der Pandemie Mitte 2022 hat er sich sehr gut erholt. Auch ist es wichtig zu erwähnen, dass fast die Hälfte der Weltbevölkerung innerhalb eines sechsstündigen Fluges von Phuket entfernt ist.“

Rajeev Rajan, Bumrungrads Chief Business Development Officer für internationale Märkte, fügte hinzu: „Darüber hinaus sind wir zu 100 Prozent davon überzeugt, dass die 38 Fluggesellschaften, die Phuket anfliegen, das Wachstum des internationalen Medizintourismus in Phuket fördern werden. Nach der Ankunft in Phuket haben diese Patienten Zugang zu den 24 ausländischen Konsulaten auf der Insel. Wir sind uns der vielen Patienten bewusst, die seit Jahren von Phuket nach Bangkok reisen, um sich von uns behandeln zu lassen. Durch unsere Expansion nach Phuket wird der Zugang zur Behandlung bequemer und zeitnaher.“

Die erste Projektphase des Bumrungrad Phuket Campus wird ein Boutique-Krankenhaus mit 150 Betten, ein hochmodernes Diagnose- und Anti-Aging-Zentrum sowie einen Parkplatz für die Fahrzeuge der Patienten, Besucher, Ärzte und Mitarbeiter umfassen. Nach seiner Fertigstellung wird der neue Campus in Phuket folgende Dienstleistungen anbieten: VitalLife Scientific Wellness Center und Anti-Aging, Familien- und innere Medizin, Kardiologie, Orthopädie und Wirbelsäulenchirurgie, kosmetische Chirurgie, geschlechtsspezifische Behandlung, Urologie und vieles mehr.

Der Bau des Phuket-Projekts von Bumrungrad wird nicht nur bei den Einwohnern, sondern auch bei den im Ausland lebenden Menschen, Geschäftsleuten und Medizintouristen Vertrauen in ein Krankenhaus von internationalem Standard schaffen. Bumrungrad ist außerdem davon überzeugt, dass dieses Projekt das Vertrauen in das thailändische Gesundheitswesen als eine der weltweit besten Destinationen für Wellness und Gesundheitsversorgung stärken wird. Einer der großen Vorteile ist die Schaffung von Einnahmen für die örtliche Gemeinschaft sowie die Schaffung von etwa 500 neuen Arbeitsplätzen auf dem Bumrungrad-Campus in Phuket.

Wellness- und Medizintourismus

Die Expansion von Bumrungrad nach Phuket ist ein wichtiger Meilenstein des renommierten Privatkrankenhauses, Patienten in ganz Thailand und der ganzen Welt erstklassige Gesundheitsdienstleistungen anzubieten. Der neue Campus wird den höchsten Standard der medizinischen Versorgung nach Phuket bringen, einem Markt mit hohem Potenzial für Gesundheitsdienstleistungen. Bumrungrad freut sich darauf, seine Dienstleistungen auf Phuket auszuweiten und den Patienten die bestmögliche Versorgung zu bieten.

Mehr erfahren Sie unter www.bumrungrad.com.