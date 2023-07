Von: Björn Jahner | 15.07.23

BANGKOK: Newsweek und Statista, ein Nachrichtenmagazin und eine Webseite für Statistiken, haben kürzlich die Liste der besten Krankenhäuser der Welt veröffentlicht, in der 250 der weltweit besten Krankenhäuser aufgeführt sind. Das Bumrungrad International Hospital in Bangkok rangiert mit einem Ergebnis von 93 Prozent auf Platz 182, während die Mayo Clinic in Rochester, Minnesota, das bestplatzierte Krankenhaus ist.

Die Rangliste wurde auf der Grundlage von vier Datenquellen erstellt:

Eine Online-Umfrage, die von über 80.000 medizinischen Experten in 28 Ländern ausgefüllt wurde.

Umfragen zur Patientenerfahrung.

Qualitätskennzahlen des Krankenhauses, wie z. B. Daten zur Behandlungsqualität und zu Hygienemaßnahmen.

Eine Umfrage zur Umsetzung von Patient Reported Outcome Measures (PROMs).

Das Ergebnis ist ein gutes Zeichen für die Pläne Thailands, das Land bis 2026 zu einem globalen Zentrum für Medizin und Wellness zu machen, das mehr Arbeitsplätze schaffen, Investitionen ankurbeln und zu verschiedenen damit verbundenen Unternehmen sowie zur Förderung der Alternativmedizin beitragen soll.